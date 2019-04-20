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بعد مرور عام.. كل المعلومات عن مشروع أكبر مدينة شمسية بالعالم فى أسوان

السبت، 20 أبريل 2019 02:30 ص
بعد مرور عام.. كل المعلومات عن مشروع أكبر مدينة شمسية بالعالم فى أسوان خلايا الطاقة الشمسية
أسوان - ندى سليم
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يعد مشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان بمحافظة أسوان، أهم مشروعات الطاقة القائمة فى مصر، لتؤكد خطة الدولة فى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة، ويستعرض اليوم السابع أخر ما توصل إليه المشروع بعد مرور أكثر من عام على تدشين أولى المحطات به.

 

1- تدشين أول محطة بالمشروع فى مارس عام 2018 وهى محطة انفنيتى لتولد 50 ميجا وات من الطاقة الشمسية النظيفة.

2- بلغت عدد المحطات التى تم ربطها حتى الوقت الراهن نحو 17 محطة تولد الطاقة النظيفة.

3- هناك 5 محطات تم تشغيلها فعليا وربطها بمحطات المحولات التابعة لمنطقة كهرباء مصر العليا للنقل للربط بالشبكة الموحدة للكهرباء.

4 - هناك 12 محطة بدأت التشغيل التجريبى تمهيدا لتشغيلها فعليا خلال الفترة المقبلة.

5.- من المقرر أن يتم ربط 32 محطة إجمالى محطات الطاقة الشمسية بالمشروع نهاية عام 2019.

6 - هناك 4 محطات محولات تم الانتهاء منها حتى تستقبل الطاقة الشمسية من المحطات المولدة وتربطها بالشبكة الموحدة وتبلغ تكلفة كل منها 250 مليون جنيه.

7- تبلغ حجم الاستثمارات فى هذا المشروع نحو 2 مليار دولار، وتبلغ حجم الطاقة المولدة 90% من الطاقة المولدة من السد العالى.

8- تبلغ متوسط حجم الطاقة المولدة من أولى محطات المشروع نحو 15 مليون كيلو وات شهريًا.

 


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