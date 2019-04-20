video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 09:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بعد قليل.. الحكم على ربة منزل وشقيقها لاتهامهما بقتل زوجها فى البساتين

السبت، 20 أبريل 2019 08:00 ص
بعد قليل.. الحكم على ربة منزل وشقيقها لاتهامهما بقتل زوجها فى البساتين محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، حكمها على ربة منزل وشقيقها لاتهامهما بقتل زوجها على إثر خلافات بالبساتين.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار بكر أحمد بكر رئيس النيابة الكلية، فى القضية رقم ٦٤٩١ لسنة ٢٠١٧ جنايات البساتين، أن المتهمين "عبد الناصر دسوقى، وأمال دسوقي"، قاما بقتل المجنى عليه "مسلم عبد الله" عمدا مع سبق الإصرار، فبعد أن نشب الخلاف بينه وبين زوجته المتهمة الثانية بيت المتهم النية وعقد العزم على قتله وتوجه إلى المكان الذى أيقن سلفا وجوده فيه، وما أن ظفر به وحيدا فى مسكنه حتى استل المتهم سكينا وسدد له عدة طعنات قاسية بمواطن الحياة بجسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدثا الإصابات التى أودت بحياته.

وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك المتهمة الثانية مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النقض تؤيد السجن للمتهمين بقتل ميادة أشرف وتصحح بعض الأحكام لآخرين

السجن 15 سنة لزوجة وإعدام شقيقها ونجل عمها لقتلهم زوجها فى شهر العسل بالشرقية

قتل

قتل الازواج

قتل زوج فى البساتين

البساتين

اخبار الوادث

القتل

الجنايات




لا تفوتك
على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة