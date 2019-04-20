بعد قليل.. الحكم على ربة منزل وشقيقها لاتهامهما بقتل زوجها فى البساتين

كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، حكمها على ربة منزل وشقيقها لاتهامهما بقتل زوجها على إثر خلافات بالبساتين.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار بكر أحمد بكر رئيس النيابة الكلية، فى القضية رقم ٦٤٩١ لسنة ٢٠١٧ جنايات البساتين، أن المتهمين "عبد الناصر دسوقى، وأمال دسوقي"، قاما بقتل المجنى عليه "مسلم عبد الله" عمدا مع سبق الإصرار، فبعد أن نشب الخلاف بينه وبين زوجته المتهمة الثانية بيت المتهم النية وعقد العزم على قتله وتوجه إلى المكان الذى أيقن سلفا وجوده فيه، وما أن ظفر به وحيدا فى مسكنه حتى استل المتهم سكينا وسدد له عدة طعنات قاسية بمواطن الحياة بجسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدثا الإصابات التى أودت بحياته.

وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك المتهمة الثانية مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة.