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السبت، 20 أبريل 2019 03:54 م
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بدء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على عملية الاستفتاء حتى الرابعة عصرا

السبت، 20 أبريل 2019 03:21 م
بدء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على عملية الاستفتاء حتى الرابعة عصرا المواطنين أمام لجان الاستفتاء
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
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بدأت منذ قليل ساعة الراحة للقضاة والمحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، والتى تستمر لمدة ساعة حتى الساعة الرابعة عصرا.
 
وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا فى الرابعة عصرا للكشف عن تفاصيل ماراثونالاستفتاء.
 
وفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عملية التصويت فى الاستفتاء جرت بانتظام فى اليوم الأول، منوها إلى أن غرفة عمليات الهيئة لم تتلقى أى شكاوى.
 
وتابع، أن غرفة عمليات الهيئة تتابع الاستفتاء أولا بأول سواء فى الداخل أو الخارج ، مشيدا بوعى المصريين ومشاركتهم فى التصويت على الاستفتاء.
 
وأضاف، أن اللجان شهدت فى اليوم الأول إقبالا كثيفا من الناخبين وكذا من الوافدين على مستوى جميع اللجان، مؤكدا وجود تزاحم شديد على مستوى جميع اللجان.

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