واستقبل سفير مصر لدى الكويت، الناخبين داخل اللجنة، بعد قيامه بفض الشمع الأحمر من على صناديق الاقتراع، ايذانا ببدء عملية التصويت، وحرص على استطلاع رأي الناخبين حول الاجراءات التنظيمية التى اتخذتها السفارة استعدادا لعملية الاستفتاء؛ حيث اشادوا بحزمة التيسيرات التى وفرتها السفارة، سواء منظومة نقل الناخبين من نقاط التجمع، أو آلية التصويت السريعة.

وكان الناخبون قد بدأوا في التوافد منذ الساعة السابعة والنصف صباحا، على نقاط التجمع التي حددتها السفارة المصرية بالمناطق التى تشهد كثافة مرتفعة للمصريين، مثل مناطق الفحاحيل، والمهبولة، وحولى، والمنقف، وخيطان؛ حيث استقلوا الحافلات التي تزينت بالأعلام المصرية، الى منطقة (الجزيرة الخضراء)، المواجهة لحى السفارات، ومنها الى مقر السفارة للادلاء بأصواتهم.

وكانت السفارة المصرية لدى الكويت، قد شهدت في اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية، اقبالا مكثفا من قبل الناخبين، للادلاء بأصواتهم؛ وذلك في أعقاب انتهاء صلاة الجمعة؛ حيث اصطفوا في طوابير طويلة أمام البوابات الالكترونية التى تم وضعها بمدخل السفارة.