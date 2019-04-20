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انتصار السيسى تدلى بصوتها فى الاستفتاء على تعديلات الدستور بمصر الجديدة

السبت، 20 أبريل 2019 09:44 ص
انتصار السيسى تدلى بصوتها فى الاستفتاء على تعديلات الدستور بمصر الجديدة السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى
محمود راغب – سلمى إسماعيل
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أدلت منذ قليل السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية لعام 2019، بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم،  أعلنت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وبدوره قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات.
 



 

 


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