video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 03:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اليوم.. جنايات الجيزة تبدأ محاكمة يوسف والى و5 آخرين بقضية "فساد الأراضى"

السبت، 20 أبريل 2019 02:00 ص
اليوم.. جنايات الجيزة تبدأ محاكمة يوسف والى و5 آخرين بقضية "فساد الأراضى" حبس - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
إضافة تعليق

تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، و5 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد تخصيص الأراضى"، حيث حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة اليوم لبدء المحكمة.

 

وتضمن أمر الإحالة، يوسف والى بصفته وزير الزراعة الأسبق، والسيد أحمد أمين وحسين العكرومى، الموظفين بإدارة حماية الأراضى بالنوبارية سابقا، وحسام مندور، ممثلا عن جمعية التوفيق، وأشرف حسن رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء، ووائل سمير الجمال العضو المنتدب بشركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء.

 

ويواجه وزير الزراعة الأسبق اتهامه بالتربّح بغير حق المتهمين حسام مندور وأشرف حسن ما قيمته مبلغ 576 ألفاً و368 جنيها تمثل الفرق بين القيمة الحقيقية المقدّرة من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بواقع 3600 جنيه للفدان المبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للمتهم الرابع، وبين ما صدر عنه من موافقة بأن يكون سعر الفدان 200 جنيه، وذلك دون الرجوع لأى جهة مختصة لتثمين سعر الفدان للأرض المبيعة ومساحتها 167 فداناً و20 قيراطاً و9 أسهم، والواقعة بالكيلو 56 شرق طريق مصر - الإسكندرية الصحراوى.

 

كما يواجه يوسف والى تهمة تسهيل التعدى بغير حق على الأرض التى تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالسماح للمتهمين غير الموظفين العموميين بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها مع العلم أن تلك الأرض تتبع الجهة التى يعمل بها وهى وزارة الزراعة بجانب تهمة الإضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها بأن خفض سعر الفدان للأرض التابعة لجهة عمله من مبلغ 3600 جنيه للفدان إلى 200 جنيه وطرحه تقرير اللجنة العليا لتثمين الأراضى جانبا رغم أنها المخولة بتثمين الأراضى وفقاً لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحته، وحدد سعر الفدان 200 جنيه مما أضر بأموال الدولة بفارق قدر بـ576 ألفاً و368 جنيها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 25 فى حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى اتجاه بنى سويف

صور.. "مى" تأثرت بتعرض صديقتها لحادث سير أصابها بشلل فقدمت مشروع "الحياة لمتحدى الإعاقة".. الفكرة تقدم أجهزة تعويضية ومنزلية مزودة بسماعة بها بصمتى صوت وعين لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة على التكيف مع الحياة

اصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بمنطقة أوسيم

اخبار المحاكم

اخبار الحوادث

وزير الزراعة




لا تفوتك
على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة