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اليوم.. بدء امتحانات 13 ألف طالبا بالتعليم المفتوح جامعة القاهرة

السبت، 20 أبريل 2019 04:00 ص
اليوم.. بدء امتحانات 13 ألف طالبا بالتعليم المفتوح جامعة القاهرة د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب ـ وائل ربيعى
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على توفير سبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات وأنه اطمأن بنفسه على مدى جاهزية قاعات الامتحانات لاستقبال الطلاب وتوفير كل الترتيبات الخاصة، بالإضاءة والتهوية والاستعدادات الطبية، كذلك الأوضاع الأمنية الخاصة بتأمين امتحانات البينى والدور الثانى للدارسين بنظام التعليم المفتوح بمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج والتى ستبدأ اليوم السبت الموافق 20 أبريل الجارى.

من جانبه، أكد الدكتور جمال عبد العزيز، مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، أن امتحانات التيرم البينى والدور الثانى بكليات التجارة والآداب والزراعة والحقوق والأعلام ودار العلوم ورياض الأطفال للدارسين بنظام التعليم المفتوح تستمر لمدة خمسة أيام على أن تنتهى فى 24 من أبريل الجاري، ذلك بمقر المركز الرئيسي بالقاهرة، كذلك لدى وكلاء المركز بدولتى الكويت والإمارات.

وتابع عبد العزيز، أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات، وتم إعلان جداول الامتحان بمواعيد وأماكن عقد الامتحانات للدارسين على الصفحة الرسمية للمركز على شبكة الإنترنت الذين يبلغ عددهم حوالى ثلاثة عشرة ألف طالب.

ويحث المركز دارسيه على الالتزام بقوانين وقواعد الامتحانات والمواعيد المعلنة للجان الامتحان حيث لن يتم السماح لأي طالب بدخول الامتحان بعد مرور ربع ساعة من بدء الوقت المحدد،  وعدم دخول لجان الامتحانات بالهاتف المحمول، وعدم الخروج قبل مرور نصف الوقت المحدد للامتحان، ويستمر التسجيل بالتيرم الأساسى مارس 2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل الجارى والذى من المقرر عقد امتحاناته فى يوليو المقبل.


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