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الوطنية للانتخابات: دفعنا بموظفين فى بعض اللجان لمعاونة القضاة بسبب كثافة الحضور

السبت، 20 أبريل 2019 04:27 م
الوطنية للانتخابات: دفعنا بموظفين فى بعض اللجان لمعاونة القضاة بسبب كثافة الحضور المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - سمير حسنى - هدى أبو بكر
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قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن غرفة عمليات الهيئة كانت على تواصل مستمر مع جميع المحاكم الابتدائية بالمحافظات، منوها أن لجانا بمحافظات المنيا وسوهاج والمنصورة، تأخر فتح اللجان بها نصف ساعة لأسباب متفاوتة، ولكن انتظم بعد ذلك العمل بجميع اللجان.
 
وتابع: فى جنوب سيناء بشرم الشيخ والرويسات، وفى القاهرة بمدينتى، دفعت الهيئة بموظفين لمعاونة القضاة بسبب كثافة الإقبال.
 
وتابع، إن إجراءات الاستفتاء كان عنصر التحدى فيها بالنسبة للهيئة هو عنصر الوقت ولكن الهيئة كانت دائما على استعداد لإجراء أى استحقاقات دستورية.
 
وأضاف خلال مؤتمر صحفى أن الهيئة كانت على استعداد تام لإجراء الاستفتاء لأن لجانها الداخلية مستمرة وتعمل بشكل يومى، كما أن قاعدة بيانات الناخبين يتم تنقيتها وتحديثها.
 
وتابع تلقينا كتاب رئيس الجمهورية بشأن دعوة الناخبين للاستفتاء لتمارس دورها فى دعوة الناخبين.يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

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