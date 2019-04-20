"الهجرة" ترصد توافد المصريين فى الخارج على مقار التصويت وتتلقى 111 استفسارا

كتب محمود راغب

تواصل غرفة عمليات وزارة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عملها لليوم الثانى لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، حيث تم تجهيز الغرفة بكافة أجهزة الاتصال، للتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، للرد على استفسارات المصريين بالخارج.



وفي بداية اليوم الثانى، رصدت الغرفة توافد المصريين بالخارج على مقار التصويت بعدة دول، كما استقبلت الغرفة نحو ١١١ استفسارا حتى الآن، وعلى مدار اليومين جاء أغلبهم حول بُعد مقار البعثات الدبلوماسية حتى يتمكنوا من الإدلاء في اللجان البعيدة.



وجاءت الاستفسارات حول ما إذا كان التصويت بجواز السفر أم بالإقامة، وكان الرد على هذه الاستفسارات أن أي مصري بالخارج يمكنه التصويت بجواز السفر الخاص به، كما ورد استفسارا مفاده: هل يجب تسجيل البيانات في السفارة الخاصة به حتى يتمكن من التصويت؟ فكان الجواب أنه تم تحديث البيانات من قبل اللجنة العليا للانتخابات وعليه يمكنه المشاركة فى الاستفتاء دون تسجيل لبياناته.



ووجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعامل مع أي نوع من الشكاوى يتعرض لها الناخبين على مدار الساعة، مؤكدة على التواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية بعملية الاستفتاء للرد على كافة الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمصريين بالخارج خلال مشاركتهم، بفتح الخط الساخن مع الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على الاستفسارات المتعلقة بكيفية تصويت المصريين بالخارج فى عملية الاستفتاء.



وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: "01289850655 – 01017071810 –01159476593"، وأيضًا البريد الإلكتروني التالى: (info.elections@emigration.gov.eg)، وذلك للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة.







