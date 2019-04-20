المواطنون يصطحبون أطفالهم خلال المشاركة فى التصويت على الاستفتاء بالزمالك

كتب مدحت وهبة

حرص العديد من المواطنين على اصطحاب أطفالهم خلال ذهابهم لمقر اللجان الانتخابية بالزمالك، للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء والتصويت على تعديلات الدستور رافعين الأعلام، وذلك فى لفتة منهم على تعليم أطفالهم أهمية المشاركة فى أى انتخابات.



ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.









