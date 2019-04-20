video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 03:54 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المصريون فى كينيا يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

السبت، 20 أبريل 2019 03:02 م
المصريون فى كينيا يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المصريون فى كينيا يشاركون فى التعديلات الدستورية
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

واصل أعضاء الجالية المصرية فى كينيا، توافدهم على السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، رافعين الأعلام المصرية.

WhatsApp Image 2019-04-20 at 1.47.37 PM (2)

وتواصل غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، أعمالها لمتابعة مشاركة المصريين فى الخارج بالإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى سفارات وقنصليات مصر حول العالم، خلال اليوم الثانى من الاستحقاق الوطنى، حيث انطلق ماراثون الاستفتاء على تعديلات الدستور فى الخارج أمس الجمعة 19، ويستمر حتى غد الأحد 21 أبريل، للمصريين فى الخارج.

WhatsApp Image 2019-04-20 at 1.47.37 PM (3)

وجاء هذا بعدما حثت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المواطنين المصريين خارج القطر المصرى على الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خلال اليوم الثانى من الاستحقاق الوطنى للمصريين فى الخارج، حيث حرصت الوزارة على تشجيع الناخبين وتحفيزهم لالمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بنشر مقاطع فيديو توضح لقطات من مشاركات المصريين فى اليوم الأول من الاستفتاء داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، والذين تجمعوا فى مشهد وطنى من أجل المشاركة فى خطوات البناء ورسم خريطة مستقبل البلاد.

WhatsApp Image 2019-04-20 at 1.47.37 PM

يذكر أن وزارة الهجرة، أطلقت لليوم الثانى على التوالى، غرفة عملياتها، التى وجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، بتشكيلها فى مقر الوزارة أيام 19 و20 و21 أبريل الجارى، لمتابعة عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، وكذلك لتلقى أى استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

WhatsApp Image 2019-04-20 at 1.47.37 PM (1)

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الهجرة" ترصد توافد المصريين فى الخارج على مقار التصويت وتتلقى 111 استفسارا

"الهجرة" تطلق اليوم غرفة عملياتها لمتابعة استفتاء المصريين فى الخارج لليوم الثانى

اقبال كثيف من المصريين فى الخارج فى أول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. رئيس الوطنية للانتخابات: ننسق بشكل مستمر مع وزارتى الخارجية والهجرة.. و61 مليونا يحق لهم التصويت داخل مصر غدا السبت

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة