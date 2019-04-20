المصريون فى كينيا يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتبت أسماء نصار

واصل أعضاء الجالية المصرية فى كينيا، توافدهم على السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، رافعين الأعلام المصرية.

وتواصل غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، أعمالها لمتابعة مشاركة المصريين فى الخارج بالإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى سفارات وقنصليات مصر حول العالم، خلال اليوم الثانى من الاستحقاق الوطنى، حيث انطلق ماراثون الاستفتاء على تعديلات الدستور فى الخارج أمس الجمعة 19، ويستمر حتى غد الأحد 21 أبريل، للمصريين فى الخارج.

وجاء هذا بعدما حثت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المواطنين المصريين خارج القطر المصرى على الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خلال اليوم الثانى من الاستحقاق الوطنى للمصريين فى الخارج، حيث حرصت الوزارة على تشجيع الناخبين وتحفيزهم لالمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بنشر مقاطع فيديو توضح لقطات من مشاركات المصريين فى اليوم الأول من الاستفتاء داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، والذين تجمعوا فى مشهد وطنى من أجل المشاركة فى خطوات البناء ورسم خريطة مستقبل البلاد.

يذكر أن وزارة الهجرة، أطلقت لليوم الثانى على التوالى، غرفة عملياتها، التى وجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، بتشكيلها فى مقر الوزارة أيام 19 و20 و21 أبريل الجارى، لمتابعة عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، وكذلك لتلقى أى استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.