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خالد صلاح
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المصريون بأمريكا يواصلون لليوم الثانى الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور

السبت، 20 أبريل 2019 07:29 م
المصريون بأمريكا يواصلون لليوم الثانى الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور مشاركة الناخبون فى لااستفتاء
أ ش أ
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تواصلت فعاليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مقر السفارة المصرية بالعاصمة الأمريكية (واشنطن) لليوم الثاني على التوالي، كما استمرت في القنصليات الأربع التابعة للسفارة في الولايات المتحدة.

 

وحضر المواطنون من المقيمين في ولايات مختلفة سواء من العاصمة الأمريكية أو ولايتي فيرجينيا وميريلاند المجاورتين وما سواهما، كما حضرت بعض الأسر وأشخاص من أعمار مختلفة، وكذلك بعض الزائرين لأفراد أسرهم من القادمين من مصر ممن شاركوا أيضا وأدلوا بأصواتهم.

 

واستمر أفراد السفارة المصرية والقنصليات في مدن نيويورك وشيكاجو وهيوستون ولوس أنجيلوس في الإشراف على مجريات الاستفتاء وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين لتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم، خصوصا من القادمين من مدن أو ولايات بعيدة جغرافيا، حيث حضر بعضهم من ولايات بنسلفانيا وويست فيرجينيا وديلاور وغيرها.

 

كما تواصلت فعاليات الاستفتاء في القنصليات المصرية في مدن نيويورك وشيكاجو ولوس أنجيلوس وهيوستن، واهتم المصريون سواء أمس أو اليوم على الحضور والمشاركة بفعالية تعبيرا عن تفاعلهم مع بلدهم الأم مصر ومساندة لمسيرتها الديمقراطية.

 

وشارك بعض المصريين بكامل أفراد أسرهم بما في ذلك بعض الأطفال الذين رغم كونهم لن يشاركوا بالاستفتاء إلا أن آباءهم وأمهاتهم حرصوا على اصطحابهم لربطهم بوطنهم الأم والمشاركة في الأجواء الوطنية المرتبطة بالاستفتاء.

 


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