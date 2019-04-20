"المصرية اللبنانية لرجال الأعمال": العاصمة الإدارية أسرع إنشاء فى مصر

كتب هانى الحوتى

قال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مشروع العاصمة الإدارية يستهدف إلى زيادة نسبة المساحة المعمورة فى مصر من 7% حالياً إلى 12% خلال الفترة المقبلة، كما يوفر مادة خامة لكل المشروعات الاستثمارية سواء سكنية أو تجارية، فضلا عن توفير فرص للشركات، إذ يعمل بها كبار المطورين العقاريين.

وأضاف فوزى، لـ"اليوم السابع"، أن الإنجاز المحقق فى إنشاء الأحياء السكنية والحى الحكومى والمسجد والكاتدرائية وفندق الماسة، يعد أسرع معدل فى الإنشاءات فى مصر، مبديا تخوفه من التسهيلات المقدمة من شركات التطوير العقارى للعملاء، والتى تصل إلى 8 سنوات مما يرهق الأداء المالى للشركات.

وكان وفد ضم ما يقرب من 50 رجل أعمال، قد زار العاصمة الإدارية يوم الاثنين الماضى، وجاء أبرز المشاركين بالزيارة وهم على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ونائبه فتح الله فوزى، وكلا من حسن الشافعى، مجد الدين المنزلاوى أعضاء مجلس الإدارة، محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء.

كما شارك بالزيارة محمد قاسم رئيس الشركة المصرية المالية للتجارة، يسرى الشرقاوى رئيس شركة HOC للاستشارات الاستثمارية، فتحية شتيوى رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وكلا من شركة لمياء خضر، محمد راجح، عبد الوهاب عبد المنعم، وائل عامر، باسم نصرى ياسر عبد السلام، من الشركة، محمد الهوارى رئيس شركة حلو الشام للصناعات الغذائية والاستثمار الزراعى.

واستهل الوفد الزيارة، بلقاء عقد بإحدى فنادق القاهرة الجديدة، استمعوا خلال لشرح من مسئولى شركة العاصمة الإدارية الجديدة حول ما تم إنجازه من مشروع سواء المتعلق ببناء الأحياء السكنية ودور العبادة والبنية التحتية والطرق والحى الحكومى والنهر الأخضر، كما عقدوا حلقة نقاشية مع اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة الشركة حول الأمور المتعلقة بالفرص الاستثمارية للقطاع، واقتصاديات المشروع.