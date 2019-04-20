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"القومى للمرأة": نسبة المشاركة باستفتاء الدستور "حاجة تفرح"

السبت، 20 أبريل 2019 09:41 م
"القومى للمرأة": نسبة المشاركة باستفتاء الدستور "حاجة تفرح" أمل عبد المنعم
كتب محسن البديوى
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قال أمل عبد المنعم، مدير غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة، للمرأة لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إن المشهد والحضور فى الاستفتاء "حاجة يفرح"، مؤكدة أنه يوجد 4 آلاف متابع بالمجلس القومى، للاستفتاء على التعديلات الدستورية، فى كل قرى ونجوع الجمهورية.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إن اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية شهد مشاركة كبيرة من قبل المواطنين، قائلًة: "المشهد يفرح، وستات مصر نزلوا بقوة ليحصلوا على حقهم الدستورى والسياسى".

وأوضحت أن المرأة المصرية لها دور ومكانة، وظهرت مشاركتها فى الاستفتاء من باب إحساسها بالمسئولية تجاه الوطن، فهى قاطرة كل بيت فى مصر، وهذا الاستفتاء أحد حقوقها الدستورية والسياسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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