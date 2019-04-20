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القومى للمرأة بالشرقية: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على الدستور

السبت، 20 أبريل 2019 08:07 ص
القومى للمرأة بالشرقية: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على الدستور مشاركة السيدات فى الاستفتاء على الدستور - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قالت الدكتورة "عايدة عطية" مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن المجلس شكل غرفة عمليات لمتابعة عملية الاستفتاء على تعديلات الدستور على مدار اليوم، وأنه تم الدفع بعدد كبير من رائدات الصحة والتضامن والزراعة بالقرى والنجوع لحشد السيدات للتصويت على الاستفتاء.

وتابعت مقررة المجلس:  أعضاء الفرع يقومون بمتابعة اللجان الانتخابية بكافة المراكز وسوف يتم توزيع عدد من الأعلام المصرية على الناخبات.

وكان فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، قد عقد العديد من ندوات التوعية بالمدن والقري والنجوع لشرح مواد الدستور التي سوف يتم الإستفتاء عليها، وحث السيدات على الخروج للتصويت من أجل مصر لأن المرأة المصرية أصل الحكاية ودائما تقف بجوار بلدها.

يذكر أن محافظة الشرقية، بها  23 لجنة عامة  11 لجنة عامة بجنوب الشرقية و12 لجنة عامة بشمال الشرقية، و 1159 لجنة فرعية  بجنوب وشمال الشرقية ، و1027 مركزا انتخابيا لاستقبال 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم..

 

 

 

 
 
 

 


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