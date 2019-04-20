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السبت، 20 أبريل 2019 10:51 م
خالد صلاح
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القضاء الجزائرى يستدعى رئيس الوزراء السابق ووزير المالية الحالى للتحقيق فى قضايا فساد

السبت، 20 أبريل 2019 10:00 م
القضاء الجزائرى يستدعى رئيس الوزراء السابق ووزير المالية الحالى للتحقيق فى قضايا فساد مظاهرات الجزائر
أ ش أ
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استدعى القضاء الجزائري اليوم السبت كل من أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق، ومحمد لوكال وزير المالية الحالي محافظ بنك الجزائر المركزي السابق، للتحقيق في قضايا فساد.

 

وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي إن محكمة "سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة استدعت اليوم أويحيى ولوكال للتحقيق في قضايا تبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مشروعة.

 

وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، قد طالب القضاء بالتحقيق في قضايا فساد متهم فيها من أسماهم بـ"العصابة" في إشارة إلى عدد من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وعدد من المقربين منه.

 


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