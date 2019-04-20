القبض على 7 أشخاص وراء اختطاف مواطن فى القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من تحرير شخص بعد إختطافه لقيام شقيقه بالزواج من نجلة احد المتهمين وتتمكن من ضبط الجناه، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى لأجهزة الأمن بالقاهرة، من إحدى المواطنات بمشاهدتها مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارتين ملاكى، وقيامهم بقطع الطريق على سيارة ملاكى وإنزال قائدها عنوة وإصطحابه كرهاً عنه لسيارة أخرى ولاذوا بالفرار.

وبالإنتقال والفحص عثر بمحل البلاغ على سيارة ملاكى، وبداخلها مفتاح التشغيل وبطاقة رقم قومى وتراخيص بإسم أحد الأشخاص 47 سنة ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

وتم تشكيل فريق بحث تنسيقاً ومديريتى أمن القاهرة وبنى سويف وقطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 7 أشخاص، كما أمكن التوصل إلى مكان إحتجاز المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافهم بمكان إحتجاز المجنى عليه بـ" مزرعة كائنة بنطاق مركز الرياض بمحافظة بنى سويف " ملك أحد المتهمين وأمكن ضبط خمسة من المتهمين داخل المزرعة وبصحبتهم المجنى عليه مكبل بقطعه من القماش وبه إصابات "كدمات وسحجات بالوجه" .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأضاف أحد المتهمين أنه نظراً لقيام شقيق المجنى عليه بالزواج من نجلته دون علمه وهروبهما معاً لمكان غير معلوم ،فقام بالتخطيط لإختطافه لإجباره على الإرشاد عن مكان نجلته وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين لإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

وتم بإرشادهم ضبط السيارات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وجميعها "مستأجرة" وبسؤال المجنى عليه إتهمهم بإختطافه وإحداث ما به من إصابات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى ضبط المتهمين الهاربين.