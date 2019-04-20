القبض على 3 عاطلين وراء سرقة توك توك بالاكراه من سائقه فى التبين

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة التبين، من القبض على 3 أشخاص فور إرتكابهم واقعة سرقة مركبة "توك توك" كرهاً عن قائدها بالقاهرة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين إستغاثة من "سائق توك توك ، وقرر بأنه اثناء سيره بدائرة القسم مستقلاً مركبة التوك توك قيادته إستوقفه ثلاثة أشخاص بدعوى توصيلهم، واثناء سيرهم قاموا بتهديده بسلاح نارى وسلاح أبيض وإستولوا منه على مركبته كرهاً عنه وفروا هاربين.

وعلى الفور تم تتبع خط سير هروب المتهمين وأمكن ضبطهم وتبين أنهم (3 عاطلين مقيمون بمحافظة الجيزة، سبق إتهام أحدهم فى إحدى القضايا) اثناء إستقلالهم مركبة التوك توك المستولى عليها، وبحوزتهم (طبنجة صوت و 4 طلقات صوت- نصل معدنى "شفرة موس" المستخدمان فى إرتكاب الواقعة، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.