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القابضة الكيماوية: تشغيل مصنع الأمونيا بـ"كيما 2" الأسبوع المقبل

السبت، 20 أبريل 2019 11:00 م
القابضة الكيماوية: تشغيل مصنع الأمونيا بـ"كيما 2" الأسبوع المقبل وليد محمد الرشيد نائب رئيس القابضة الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم
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كشف وليد محمد الرشيد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه سيتم البدء فى تشغيل مصنع الأمونيا، باكورة مصانع كيما 2 الأسبوع المقبل، خاصة أن مرافق وخدمات المصانع تم الانتهاء منها تماما.

وقال وليد الرشيد لـ"اليوم السابع" إن مصنع كيما 2، والذى تكلف أكثر من 11 مليار جنيه سيتم تسليمه فى شهر مايو المقبل، بحيث يكون مصنع اليوريا قد بدأ الإنتاج أيضا، لافتا أنه من المتوقع افتتاح المصنع فى احتفالات مصر بثورة 30 يونيو المقبل.


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مصنع كيما 2

شركة كيما

القابضة الكيماوية

وليد محمد الرشيد




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