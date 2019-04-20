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الشباب المصرى يزين السفارة المصرية ببكين فى اليوم الثانى للتصويت على الدستور

السبت، 20 أبريل 2019 12:38 م
الشباب المصرى يزين السفارة المصرية ببكين فى اليوم الثانى للتصويت على الدستور الشباب المصرى فى بكين يحرص على المشاركة فى الاستفتاء
رسالة بكين - هانى محمد
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حرصت مجموعة كبير من الشباب المصرى المقيم فى العاصمة الصينية بكين، على المشاركة فى التصويت بالاستفتاء على الدستور الذى أقره البرلمان الثلاثاء الماضى.
 
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شباب مصرية تشارك فى الاستفتاء
 
وازدحمت السفارة منذ ساعات الصباح الأولى بعدد كبير من الشباب الذين أكدوا حبهم للبلاد، وحرصهم الشديد على المشاركة فى جميع الفعاليات الوطنية.
 
وحرص السفير المصرى فى بكين أسامة المجدوب، بالترحيب بجميع الشباب، ومساعدتهم على إنهاء الإجراءات والتناقش معهم والرد على جميع أسئلتهم.
 
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السفير المصرى يرحب بالشباب 
 
وأكد السفير المصرى أسامة المجدوب عن سعادته لمشاركة عدد كبير من الشباب من أبناء الجالية المصرية فى الاستفتاء، خاصة أن التعديلات الدستورية تؤثر فى المستقبل، معتبرا أن ذلك يعكس قدرا كبيرا من الوعى لدى هؤلاء الشباب، ورؤية يريدون إيصالها لقيادة الدولة.

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ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية اليوم الثانى من الاستفتاء فى بكين، حيث شهد اليومين إقبالا على التصويت، ومن المتوقع تزايد أعداد المصوتين، لاسيما أن غدا الأحد إجازة رسمية فى جميع أنحاء البلاد.
 
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ودعت السفارة المصرية فى بكين أبناء الجالية المصرية المقيمة فى الصين إلى إعمال حقهم الدستورى، والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور من خلال لجنة التصويت فى مقر السفارة من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء أيام الجمعة، والسبت، والأحد.
 
وأوضحت السفارة أن عملية التصويت تتطلب الحضور الشخصى للناخب إلى مقر السفارة، وإحضار وثيقة إثبات شخصية "بطاقة رقم قومى أو جواز سفر مثبت فيه الرقم القومى"، مشيرة إلى أنه يسمح أيضا للمواطنين الزائرين للصين خلال أيام الاستفتاء بالتصويت، بالإضافة إلى المقيمين بصفة دائمة.
 
وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.
 
ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

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