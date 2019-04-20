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السلطات الفرنسية تزيل لوحات لم يتم إنقاذها من "نوتردام" ترجع إلى القرن الـ17

السبت، 20 أبريل 2019 05:00 ص
السلطات الفرنسية تزيل لوحات لم يتم إنقاذها من "نوتردام" ترجع إلى القرن الـ17 كاتدرائية نوتردام
كتب: أحمد علوى
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بدأت السلطات الفرنسية الجمعة إزالة الأعمال الفنية الكبيرة من كاتدرائية نوتردام، والتي لم يمكن انقاذها خلال الحريق الذي اندلع مساء الاثنين بسبب أحجامها الكبيرة.

وقال وزير الثقافة الفرنسى فرانك ريستر إن هذه الأعمال هي عبارة عن لوحات كبيرة يبلغ ارتفاعها تقريبا أربعة أمتار، وقدمت للكاتدرائية في القرن السابع عشر من جانب رابطة صناع الذهب في باريس.

وكانت لوحات "مايو العظيم" تقدم في الأول من مايو سنويا في الفترة ما بين 1630 و 1708 وتجسد مشاهد من سفر أعمال الرسل.

وصودرت هذه اللوحات في عام 1793 في خضم الثورة الفرنسية ولكن الكاتدرائية استعادت 13 منها في وقت لاحق.

وتعتزم السلطات الفرنسية أيضا تفكيك التماثيل وآلة الأرغن ونقلهم إلى مكان آمن.

وكان حريق يوم الاثنين دمر سقف كاتدرائيةى نوتردام وقبتها تماما.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يجب ترميم الكاتدرائية بالكامل خلال خمس سنوات، في حين وصف خبراء ذلك بأنه أمر طموح للغاية.


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