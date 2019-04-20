video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 02:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الليبى يعلن سيطرته على كوبرى مطار طرابلس ووادى الربيع

السبت، 20 أبريل 2019 01:01 م
الجيش الليبى يعلن سيطرته على كوبرى مطار طرابلس ووادى الربيع الجيش الليبى
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن الجيش الوطنى الليبى اليوم السبت سيطرته الكاملة على كوبرى مطار طرابلس العالمى وكوبرى وادى الربيع.
وقال مسؤول المركز الإعلامى للواء 73 مشاة التابع للجيش المنذر الخرطوش - وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية - إن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على كوبري مطار طرابلس العالمي وكوبري وادي الربيع بالكامل.
وأضاف أن القوات تنتظر البدء في المرحلة الثانية من معركة تحرير طرابلس، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تستخدم الميليشيات المسلحة الألغام والسيارات المفخخة لمواجهة الجيش.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الليبى يواصل تقدمه بمعركة تحرير طرابلس.. ترامب يبحث مع حفتر الأوضاع فى ليبيا.. البيت الأبيض: الرئيس الأمريكى أقر بدور قائد الجيش الليبى فى مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية وإقامة نظام سياسى مستقر

ليبيا

الجيش الليبى

طرابلس

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة