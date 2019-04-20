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"الجيزة" تخصص سيارة لنقل مسن للإدلاء بصوته فى الاستفتاء على تعديل الدستور

السبت، 20 أبريل 2019 07:52 م
"الجيزة" تخصص سيارة لنقل مسن للإدلاء بصوته فى الاستفتاء على تعديل الدستور الجيزة تخصص سيارة لنقل مسن للادلاء بصوته
كتب سيد الخلفاوى
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فى استجابه سريعة من محافظة الجيزة سارع حى الهرم بتلبية رغبة أحد المواطنين من كبار السن فى الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تم تخصيص سيارة له بمرافقة أحد موظفى الحى لنقله إلى مقر لجنته بنطاق حى الهرم للإدلاء بصوته وإعادته الى منزله مجدداً .

وقال العميد هانى رضا رئيس حى الهرم أنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتوفير سبل الراحة للمواطنين تم توفير السيارة للمواطن لمساعدته فى الإدلاء بصوته فى التعديلات الدستورية للتسهيل عليه نظراً لصعوبة تحركه من منزله.

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