"الجيزة" تحيى ليلة النصف من شعبان بمسجد المغفرة فى حى العجوزة

حضر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة احتفال مديرية أوقاف الجيزة بليلة النصف من شعبان وذلك بمسجد المغفرة بحى العجوزة حيث كان فى استقباله الدكتور أمين عبد الواجد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة.

رافق المحافظ اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية و المصلين من أهالى المنطقة .

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم خطبة ألقاها مدير مديرية الأوقاف حول الدروس المستفادة من ذكرى تحويل القبلة وأهمية حالة الوحدة والتفاف جموع المسلمين حول ذلك القرار مما أدى لإفشال محاولات التشتيت والتفرقة التى كانت موجهة إليهم وأختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية .