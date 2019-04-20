التعديلات الدستورية 2019.. رئيس لجنة بعين شمس: الإقبال جيد ومتواصل

كتب محمود حسين

قالت المستشارة، سارة الدخميسى، رئيس اللجنة الفرعية رقم 54 بإحدى مدارس عين شمس، إن عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مستقرة ومنتظمة منذ فتح اللجان فى التاسعة صباح اليوم.

وأضافت المستشارة سارة الدخميسى، لـ"اليوم السابع"، أن الاقبال جيد فى الساعات الأولى للاستفتاء بعين شمس، وأن هناك توافدا مستمرا ومتواصلا من الناخبين سيدات ورجال، موضحة أن أكثر من 130 ناخبا أدلوا بأصواتهم فى لجنة 54 حتى الآن.