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البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء: مسيرات حاشدة للمواطنين ولم نرصد مخالفات

السبت، 20 أبريل 2019 06:23 م
البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء: مسيرات حاشدة للمواطنين ولم نرصد مخالفات البعثة الدولية لمتابعة الإستفتاء
كتب عبد اللطيف صبح
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انطلقت أعمال البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية – مصر- 2019، منذ الصباح الباكر اليوم السبت 20 أبريل 2019، لمتابعة عملية الاقتراع والمشاركة من خلال 69 عضوا فى البعثة الدولية، انتشروا فى 14 محافظة مصرية، ويقومون بالتواصل مع غرفة عمليات مركزية فى قلب القاهرة لتلقى الإفادات والتقارير.

البعثة الدولية لمتابعة الإستفتاء (1)
 
جدير بالذكر أن التحالف يضم 4 منظمات "دولية ومحلية من ثلاث قارات وهى منظمات إيكو" من اليونان، ومنتدى جالس من أوغندا، ومنظمة متطوعون بلا حدود من لبنان، بالإضافة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من مصر.
البعثة الدولية لمتابعة الإستفتاء (2)
 

ووفقاً لمشاهدات وفد البعثة الدولية، إلى جانب مشاهدات المتابعين المحليين المنتشرين في أربعة عشرة محافظة مصرية، تم رصد عدد من الملاحظات بشكل عام سيطرت أجواء هادئة على سير العملية ومعدلات مشاركة تميل للمتوسط في معظم اللجان التي زارتها البعثة، مع سيطرة مظاهر احتفالية عند عدد كبير من اللجان كما ان البعثة أكدت أنها لم ترصد أى ممارسات تؤثر على ممارسة حق التصويت.

البعثة الدولية لمتابعة الإستفتاء (3)
 

و في محافظة الجيزة، تم رصد وتوثيق عدة مسيرات حاشدة لمواطنين في طريقهم للإدلاء بأصواتهم، خاصة في مناطق العمرانية وبولاق الدكرور، وسط تشغيل أغاني وطنية وتوزيع أعلام على المواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء الدستوري. كما تم رصد قيام المرشحة السابقة للبرلمان "أسماء الحكيم" بقيادة مسيرة كبيرة في العمرانية رددت خلالها هتافات تطالب المواطنين بالنزول والمشاركة. كما تم ملاحظة أيضا قيام المطرب "حكيم" باعتلاء حافلة تروج للمشاركة ودعا المواطنين للمشاركة في الاستفتاء.

البعثة الدولية لمتابعة الإستفتاء (4)
 

 

البعثة الدولية لمتابعة الإستفتاء (5)
 

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