وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان كلاً من مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي وجون بولتن مستشار شؤون الأمن القومي في البيت الأبيض وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية.

وأضاف الوزير الاماراتي أن دولة الإمارات ترحب بالتعاون المستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن لمجابهة الحوثيين المدعومين من إيران وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي شن العديد من الهجمات على المواطنين والمصالح الأمريكية".



وذكرت الوكالة أن مباحثات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع المسؤولين الأمريكيين تناولت أوجه التعاون بين البلدين والتي تهدف لتحقيق الازدهار وإشاعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومختلف أرجاء العالم من خلال رؤية مشتركة، كما تم بحث العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك ومن بينها مكافحة التطرف وحل النزاع في اليمن والعمل على تعزيز استقرار وأمن المنطقة.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية تربط بينهما علاقة صداقة وتحالف متينة، موضحا "إن الشراكة الراسخة بين بلدينا تقوم على أسس من القيم المشتركة والتطلع نحو بناء مستقبل يسوده المزيد من الاندماج والسلم والانسجام بين مجتمعات المنطقة"، منوها باتفاق إعادة نشر القوات في الحديدة باعتباره "خطوة بناءة"، مؤكدا التزام دولة الإمارات بضمان وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين.