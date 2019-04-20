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السبت، 20 أبريل 2019 09:48 ص
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الإعلان عن شغل وظائف مساعد وزير الأوقاف للشئون الاقتصادية ومعاونى الوزير للتطوير التكنولوجى والشئون الهندسية

السبت، 20 أبريل 2019 09:28 ص
الإعلان عن شغل وظائف مساعد وزير الأوقاف للشئون الاقتصادية ومعاونى الوزير للتطوير التكنولوجى والشئون الهندسية وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لشغل الوظائف القيادية التالية.

مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والاستثمارية.
شروط شغل وظيفة مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والاستثمارية.
كما أعلنت الاوقاف عن وظيفيفتى معاون الوزير للتطوير التكنولوجي ومعاون الوزير للشئون الهندسية.

يسلم ملف المتقدم للواء عمرو شكري رئيس قطاع مكتب الوزير في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه شاملا صور جميع المستندات والسيرة الذاتية وصورة شخصية وصورة الرقم القومي.
أو تحمل المستندات المطلوبة على الرابط التالي في الموعد نفسه.

واشترطت الأوقاف فى المتقدم أن يكون حاصل على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية بشرط معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات في مجال الشئون الاقتصادية والاستثمارية , وتفضل الشهادة الأعلى (دكتوراه – ماجستير).
أن يكون لديه الخبرة الكافية في المهام المطلوب إنجازها من خلال سابقة أعمال ناجحة ومتميزة.
الإلمام بالمهارات الأساسية في الإدارة والتفكير الابتكاري.
أن يكون محمود السيرة و حسن السمعة.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.
أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
أن يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الوزارة في ذلك.

 

 


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