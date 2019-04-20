الأرصاد: طقس الغد لطيف على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

كتب أسامة عبد الحميد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد طقس مائل للبرودة على السواحل الشماليه لطيف على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الامطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقيه، و تنشط الرياح على معظم الانحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر، مما يؤدى الى اضطراب الملاحه البحريه.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة.