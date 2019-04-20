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السبت، 20 أبريل 2019 02:24 م
خالد صلاح
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استمرار توافد المصريين فى جنيف للتصويت على التعديلات الدستورية

السبت، 20 أبريل 2019 01:51 م
استمرار توافد المصريين فى جنيف للتصويت على التعديلات الدستورية المصريون فى جنيف
جنيف (أ ش أ)
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استمر توافد أبناء الجالية المصرية من المقيمين فى جنيف والجزء الناطق بالفرنسية من سويسرا، ولليوم الثانى على مقر البعثة المصرية الدائمة فى جنيف للتصويت على التعديلات الدستورية حيث أكد المصوتون على أن مشاركتهم تعكس اهتمامهم البالغ بقضايا الوطن وحرصهم على تعزيز المسيرة الديمقراطية به وإرساء الاستقرار.

وصرح السفير علاء يوسف رئيس بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى جنيف ،بأن هذه المشاركة الكبيرة تؤكد اهتمام أبناء مصر فى سويسرا بمتابعة الأوضاع فى مصر وحرصهم على استمرار العلاقة القوية مع وطنهم الأم بانشغالاته وآماله، كذلك دعم العملية الديمقراطية فى مصر وتعزيز جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل مواجهة التحديات التى تواجه البلاد.

وأضاف يوسف إن تصويت المصريين فى مقر البعثة المصرية الدائمة وللمرة الأولى بعد افتتاح المقر الجديد فى العام الماضى تلبية لأبناء الجالية المصرية فى الجزء الفرنسى من سويسرا يؤكد أيضا اهتمام الدولة بتلبية مطالب أبناء الجالية من أجل تسهيل معاملاتهم القنصلية وأيضا تسهيل مشاركاتهم فى الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المختلفة.

 


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