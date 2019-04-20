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اتحاد المستثمرين يروج لماكينات الإنتاج الحربى لتحلية مياه البحر بين أعضائه

السبت، 20 أبريل 2019 08:00 ص
اتحاد المستثمرين يروج لماكينات الإنتاج الحربى لتحلية مياه البحر بين أعضائه الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين
كتب هانى الحوتى
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قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعاً عصر يوم الثلاثاء المقبل، مع وفد من وزارة الإنتاج الحربى لتفعيل البروتوكول الموقع مع الهيئة العربية للتصنيع فى مجال تحلية وتنقية وترشيد المياه.
 
وأضاف شعبان، لـ"اليوم السابع"، أن وفد الاتحاد سيعرض نماذج من ماكينات أعدتها مصانع الإنتاج الحربى للترويج لها بين أعضاء الاتحاد أصحاب المشروعات فى الساحلين الشمالى والشرقى، وذلك بعد صدور قانون يمنع منشآت الساحل الشمالى من استخدام مياه النيل واقتصارها على استخدام مياه من تحلية البحر.
 
وكان محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، قد قال إن حصة مصر المحدودة من مياه النيل والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً أصبحت الآن وبوضعها الحالى ودون أى عوامل أخرى مؤثرة لا تكفى لاحتياجات ومتطلبات الحياة فى مصر، بالإضافة إلى طموحات التنمية فى مصر والزيادة السنوية فى تعداد السكان التى تحتاج أنشطة تنموية تتطلب زيادة الحصة المائية فى مصر.
 
وأضاف خميس، فى تصريح سابق لـ"اليوم السابع"، أن حل تلك الأزمة يتطلب العمل على الاستدامة المائية فى مصر من خلال إتاحة الفرصة للاستثمار فى قطاع المياه بأشكاله المختلفة وتعزيز دور القطاع الخاص لمشاركة الدولة فى إدارة هذا الملف الذى يتطلب مشاركة الجميع سواء حكومة أو قطاع خاص وكذلك منظمات المجتمع المدنى.
 
 وأشار خميس إلى أن الاتحاد اختار الهيئة العربية للتصنيع لدراسة التصدى لمشكلة المياه، لسعيها للتصدى للمشاكل التى تواجه الاقتصاد القومى فى مجالات المياه والطاقة والعمل على إيجاد الحلول المبتكرة لها، وذلك عن طريق النماذج الناجحة ذات الجدوى الفنية والاقتصادية لدى الجامعات المصرية وسائر الجهات البحثية، والتى يمكن تطبيقها على المستوى الصناعى من خلال تحويل المخرجات البحثية إلى نطاق الإنتاج الكمى، وهو ما يهدف إليه الاتحاد.
 

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اخبار الاقتصاد

اتحاد المستثمرين

ماكينات الانتاج الحربى

تحلية مياه البحر




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