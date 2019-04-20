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إعرف الصح.. كيف تدلى بصوتك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية × 10 خطوات

السبت، 20 أبريل 2019 01:00 ص
إعرف الصح.. كيف تدلى بصوتك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية × 10 خطوات طوابير للتصويت - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تبدأ غدًا السبت أولى أيام الاستفتاء على الـتعديلات الدستورية داخل مصر، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الخطوات الواجب إتباعها من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.

وترصد "اليوم السابع" فى 10 خطوات طريقة التصويت الصحيحة.

ـ توجه إلى لجنتك الانتخابية أو أى لجنة انتخابية فى حالة كونك من الوافدين.

ـ إذا كنت من الوافدين عليك إثبات ذلك بكشوف الوافدين نموذج رقم (3).

ـ يتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب من خلال أصل بطاقة الرقم القومى ولو لم تكن سارية.

ـ يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أى من أصابع الناخب.

ـ بعد تسجيل بيانات الناخب فى الكشوف يوقع بخطه أو بصمته فى الخانة المخصصة لذلك.

ـ يتسلم الناخب بطاقة اقتراع من رئيس اللجنة بعد تسليم أصل بطاقته الشخصية.

ـ يدلى الناخب بصوته فى كابينة الاقتراع ثم يضع الورقة بنفسه فى صندوق الاقتراع.

ـ يغمس الناخب سبابة اليد اليمنى فى الحبر الفسفورى.

ـ فى حالة وجود عجز بالسبابة اليمنى يستخدم الناخب السبابة اليسرى وإذا كان بها عجز يستخدم أى أصبع أخر.

ـ يتسلم الناخب بطاقة الرقم القومى بعد التأكد من غمس أصبعه فى الحبر الفسفورى.


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