إطلاق الغاز المسيل للدموع على متظاهرى السترات الصفراء فى فرنسا

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استخدمت الشرطة الفرنسية اليوم السبت قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق متظاهرى حركة "السترات الصفراء" فى العاصمة "باريس".

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن السلطات الفرنسية اعتقلت 126 شخصا كما قامت بتفتيش أكثر من 11 ألف شخص حاولوا الدخول إلى العاصمة "باريس" من أجل المشاركة في المظاهرات، مشيرة إلى أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على مسيرة لعدة آلاف من الأشخاص كانت متجهة من وزارة المالية الفرنسية إلى ميدان الجمهورية شرقي العاصمة.

وأضافت الشبكة أن المتظاهرين أشعلوا النيران في الحواجز المقامة على الطريق وفي فروع الأشجار، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء هرعوا إلى أماكن اندلاع الحرائق من أجل إخمادها.

وكانت أولى تظاهرات حركة "السترات الصفراء" قد اندلعت في شهر نوفمبر الماضي احتجاجا على فرض الضرائب على أسعار الوقود.