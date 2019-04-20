إصابة 342 شخصا بسبب حرائق الغابات فى شرق سيبيريا

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أفادت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، بأن حرائق الغابات في شرق سيبيريا، أسفرت عن تدمير 109 بيوت فى إقليم زابايكالسكى (ما وراء بحيرة البايكال) شرق سيبيريا، وإصابة 324 شخصا آخرين.

وذكر المركز الإعلامى للوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن النيران التي زادت الرياح الشديدة من انتشارها شملت 15 تجمعا سكنيا محليا وأسفرت عن تدمير 90 مسكنا و19 منزلا غير مأهول بالإضافة إلى إصابة 342 شخصا بمن فيهم 53 طفلا.

وأضافت الوزارة أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد كل الحرائق تقريبا في المنطقة المنكوبة باستثناء قرية واحدة، مشيرة إلى أنه تتم حاليا عملية رفع الأنقاض.