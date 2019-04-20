إصابة 15 شخصا جراء خروج قطار عن مساره شمال الهند

نيودلهى(أ ش أ)

أصيب 15 شخصا اليوم السبت، بجروح متفاوتة إثر خروج قطار عن مساره بالقرب من مدينة "كانبور" بولاية "أتر برديش" شمالى الهند.

وذكرت قناة (إن دى تى فى) الإخبارية الهندية أن 12 عربة من عربات القطار الذى كان متوجها من مدينة "براياغ" إلى العاصمة "نيودلهي" خرجت عن مسارها على بعد حوالى 15 كيلومترا من مدينة كانبور، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى موقع الحادث لنقل الركاب المصابين إلى المستشفى للعلاج.

ولم يتم التحقق بعد من السبب وراء وقوع الحادث الذى تسبب فى تأخر حركة القطارات المتجهة إلى نيودلهى من اتجاه الشرق.