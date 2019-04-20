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إحباط تهريب 8 قطع أثرية بينهم تمثال لإلهة الحكمة في الشرقية

السبت، 20 أبريل 2019 11:53 ص
إحباط تهريب 8 قطع أثرية بينهم تمثال لإلهة الحكمة في الشرقية المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالشرقية وبحوزته 8 قطع أثرية فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم بشتى صورها ولاسيما ضبط وملاحقة العناصر القائمة على جرائم الإتجار وحيازة القطع الآثري.
 
وتمكنت مباحث قسم شرطة سياحة وآثار الشرقية بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية وقطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص ( حاصل على ليسانس، ومقيم بأبو حماد ) لحيازته بعض القطع الآثرية بقصد الإتجار.
 
وعُثر بحوزته على 8 قطع أثرية  عبارة عن  تمثال لسيدة تحتضن إله الحكمة ترتكز على لوحة تحمل كتابات هيروغليفية وتحمل "قربان" من الحجر الجيرى وعلى ظهره كتابات هيروغليفية ( بطول حوالى 20 سم ) وتمثالين  أوشابتى من الحجر الجيرى ويوجد عليه كتابات من الأمام باللغة الهيروغليفية ( الاول بطول 25 سم والثانى بطول 15 سم  ) وتمثالين أوشابتى من البازلت بالوضع الجنائزى مدون عليه كتابات من الأمام باللغة الهيروغليفية (بطول 15 سم ) وتمثال ملكى من النحاس المطلى بمادة الفيانس الأخضر ( بطول 30سم ) ورأس تمثال صغير مطلى بمادة الفيانس الأزرق وجعران من البازلت الأسود يوجد عليه بعض الكتابات.
 
 

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