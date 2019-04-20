إحالة عاطلين للجنايات لمحاكمتهما بتهمة سرقة هاتف

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة مصر القديمة بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهما بتهمة سرقة هاتف مهندس بالإكراه.

كانت البداية كانت أثناء تفقد قوة من مباحث قسم مصر القديمة للحالة الأمنية بمنطقة الكورنيش، حيث استمعت القوات لاستغاثة أحد الأشخاص، وبسؤاله أكد أن شخصين يستقلان دراجة نارية أدلى بأوصافهما، استوقفاه وسرقا هاتفه المحمول تحت تهديد السلاح الأبيض.

وبتتبع خط سير هروب المتهمين ألقت القوات القبض عليهما وبحوزتهما الهاتف المحمول ملك المعتدى عليه، وبفحص اللصين تبين أنهما كلا من "محمد . ح" 23 سنة، عاطل، وسبق اتهامه فى 4 قضايا، و"محمد.م" 25 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 7 قضايا متنوعة، وبسؤال المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.