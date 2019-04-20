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السبت، 20 أبريل 2019 12:53 م
خالد صلاح
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أهالى الوراق وبشتيل وأوسيم يحتشدون أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء

السبت، 20 أبريل 2019 12:09 م
أهالى الوراق وبشتيل وأوسيم يحتشدون أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء الأهالى أمام لجان الاستفتاء
كتب ــ عز النوبى ــ أحمد عرفة ـ محمود أحمد عطا ــ تصوير أحمد معروف
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احتشد عدد كبير من الأهالى أمام اللجان الفرعية بالوراق وبشتيل وأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وحرصوا على رفع أعلام مصر وترديد الهتافات الوطنية أمام اللجان الانتخابية. 
 
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
 
 
 

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