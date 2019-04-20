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أمريكا تعتقل جنديا سابقا لصلته بهجوم على سفارة بيونجيانج فى إسبانيا

السبت، 20 أبريل 2019 06:00 ص
أمريكا تعتقل جنديا سابقا لصلته بهجوم على سفارة بيونجيانج فى إسبانيا الشرطة الامريكية
رويترز
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قال مصدران مطلعان إن السلطات الأمريكية اعتقلت يوم الخميس جنديا سابقا بقوات مشاة البحرية الأمريكية كان ضمن مجموعة قيل إنها اقتحمت سفارة كوريا الشمالية في العاصمة الإسبانية مدريد في فبراير وسرقت معدات إلكترونية. 

وقال مسؤول في سلطات انفاذ القانون ومصدر قريب من المجموعة إن كريستوفر آن اعتقل ومن المتوقع أن يتم استدعاؤه أمام محكمة اتحادية في لوس انجليس في وقت لاحق.

وامتنعت وزارة العدل عن التعليق.

وقال محققون في أبريل إن الأشخاص الذين اقتحموا السفارة، وهم أعضاء في جماعة تسعى للإطاحة بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أخذوا أجهزة كمبيوتر وأقراصا صلبة من السفارة قبل هروبهم إلى الولايات المتحدة حيث سلموا هذه المواد إلى مكتب التحقيقات الاتحادي. وقالت مصادر إن السلطات الإسبانية أعادت هذه المواد لسفارة بيونجيانج.

وقالت محكمة إسبانية في وقت سابق إن مجموعة تضم ما لا يقل عن عشرة أشخاص اقتحموا السفارة في فبراير  وقاموا بتقييد وضرب بعض الأشخاص واحتجازهم رهائن لساعات قبل هروبهم.

 

 


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