أطفال فيصل يرفعون أعلام مصر أمام لجان الاستفتاء على الدستور

كتب محمود طه حسين

شارك أطفال المدارس بفيصل فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال ارتداء تيشرتات عليها علم مصر ورفع علم مصر أمام لجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز بشارع فيصل.

وتفاعل المشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بحماس من خلال تشجيعهم بالأغانى الوطنية منها "تسلم الأيادى تسلم يا جيش بلادى".

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.