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أسعار العملات اليوم السبت 20-4-2019 مقابل الجنيه المصرى

السبت، 20 أبريل 2019 10:11 ص
أسعار العملات اليوم السبت 20-4-2019 مقابل الجنيه المصرى عملات _ أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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استقرت أسعار العملات اليوم، السبت 20-4-2019، طبقاً لأسعار إغلاق أول  أمس الخميس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.
 
 
ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى اليوم السبت، الدولار الأمريكى، والذى ثبت سعره عند سعر ختام تعاملات أمس، بالغا 17.14 جنيه للشراء، و 17.24 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.57 جنيه للشراء، و 4.59 جنيه للبيع. 
  
 
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك، والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 
17.14 جنيه للشراء
17.24 جنيه للبيع
 
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
17.15 جنيه للشراء
17.25 جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك مصر

 
17.15  جنيه للشراء
17.25  جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 
17.15 جنيه للشراء
17.25 جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

 
17.15 جنيه للشراء
17.25 جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 
17.14 جنيه للشراء
17.24 جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 
17.14  جنيه للشراء
17.24  جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك عودة

 
17.14 جنيه للشراء
17.24 جنيه للبيع
 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

 
استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، عند ختام تعاملات أول أمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.29 للشراء، 19.5 جنيه للبيع.
 
 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

 
استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، عند ختام تعاملات أول أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" 22.30 جنيه للشراء، و 22.51 جنيه للبيع.
  
 

سعر الريال السعودى اليوم

 
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.57 جنيه للشراء، و 4.59 جنيه للبيع.
 
 
 

سعر الدينار الكويتى اليوم

 
استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار، 56.39 جنيه للشراء، 56.75 جنيها للبيع.
 
 
 
سعر اليورو الأوروبى اليوم
 
استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، عند ختام تعاملات أول أمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.50 للشراء، 19.28 جنيه للبيع.
 
 
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 
استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، عند ختام تعاملات أول أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" 22.30 جنيه للشراء، و 22.51 جنيه للبيع.
  
 
سعر الريال السعودى اليوم
 
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.57 جنيه للشراء، و 4.59 جنيه للبيع.
 
 
سعر الدينار الكويتى اليوم
 
استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار، 56.39 جنيه للشراء، 56.75 جنيها للبيع.
 

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