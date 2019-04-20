أحد مواطني التجمع يلقي قصيدة شعر عقب الإدلاء بصوته في الاستفتاء

كتبت أمنية الموجى وتصوير حسام عاطف

احتفل أحد الوافدين بمدرسة سيزانبراوي بالتجمع الخامس، بعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب، ودعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر لمدة ثلاثة أيام من 20 إلى 22 أبريل الجاري، ملقيا قصيدة شعرية يشيد بها بالشعب المصري.

واختص مختار الدغيمي، مصطحبا ابنته، رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة ، بإشادته واصفهم بالنسور الرجال الذين يحمون البلد، كما أشاد بالتعديلات الدستورية وبدور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت اللجان تكثيف أمنى، حيث انتشرت قوات التأمين من الشرطة والقوات المسلحة أمام أبواب اللجان والشوارع المؤدية إلى المدارس التي تشهد عملية الإدلاء بالأصوات.