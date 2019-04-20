أتوبيس مكشوف يجوب شوارع الرحاب للاحتفال بالاستفتاء على تعديلات الدستور

كتب هانى الحوتى تصوير ماهر إسكندر

يطوف أتوبيس بدورين مكشوف شوارع مدينة الرحاب، ظهر اليوم السبت، لحث أهالى المدينة على المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسط إقبال ضخم من أهالى المدينة على التصويت.

وكتب على الأتوبيس: "اعمل الصح..المشاركة مسئولية..دستور مصر 2019"، وحمل راكبوا الأتوبيس أعلام مصر".

وتضم الرحاب، 7 لجان انتخابية بالمدرسة البريطانية لسكان المدينة،. كما يوجد في كل لجنة صندوق خاص بالوافدين ممن يكون عنوانهم خارج القاهرة.

وفي مدينتي تم تجهيز لجنتين بمدرسة مدينتي للغات MLS ، ويوجد في كل لجنة صندوق انتخابي خاص بالوافدين ممن يكون عنوانهم خارج القاهرة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.