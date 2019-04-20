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أبو الغيط يدلى بصوته فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية

السبت، 20 أبريل 2019 03:21 م
أبو الغيط يدلى بصوته فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط
أ ش أ
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أدلى أحمد عبد الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ظهر اليوم ، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى لجنة مدرسة النجوم بمصر الجديدة.
وكان في استقبال أبو الغيط في اللجنة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيسة بعثة الجامعة لمتابعة الاستفتاء على الدستور المصرى.
وقال أبو الغيط - في تصريحات للصحفيين عقب إدلائه بصوته - إن التعديلات الدستورية جوهرية ومطلوبة ونتمنى لها النجاح؛ ويجب التعبير عن التأييد لها.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحتاج لفترة زمنية لتطبيق برنامجه ؛ ويجب أن نؤمن الاستقرار والاستمرارية لأن فترة الأربع سنوات غير كافية لتحقيق برامج التنمية. 
وأشار إلي أنه في بلد مثل الولايات المتحدة تم انتخاب رئيس مثل روزفلت أربع مرات عكس العرف السائد آنذاك وجرى ذلك عام 1940 وقبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية ولكنها كانت تستعد لها.
وقال إن مصر الآن في حرب ضد الاٍرهاب ومستنفرة من أجل تحقيق التنمية.
وأشار إلى أن التعديلات تتناول مسائل مهمة فيما يتعلق بحرية حركة الرئيس في المناصب الرئيسيّة وفي القضاء، وكذلك وضع كوتا للمرأة وهو أمر يهم 50 مليون سيدة مصرية .


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