15 رئيس دولة وحكومة فى احتفالية تنصيب الرئيس السنغالى

داكار (أ ش أ)

توافد عدد من رؤساء الدول والحكومات على مطار (سينجور العسكري) بالسنغال للمشاركة فى حفل تنصيب الرئيس السنغالى ماكى صال فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء، بمدينة "ديامنياديو" إحدى ضواحى العاصمة السنغالية دكار، والذى سيشارك فيه 15 رئيس دولة وحكومة.

وذكرت الإذاعة السنغالية أن توافد رؤساء الدول بدأ منذ أمس الأول الأحد، وحتى اليوم، حيث وصل كل من رؤساء: بوركينافاسو روش مارك كريستيان كابورى، ومدغشقر أندريه راجولينا، وغينيا ألفا كوندي، وروندا بول كغامي، وجامبيا آداما بارو، وموريتانيا محمد ولد عبد العزيز، وليبيريا جورج ويا، وأثيوبيا سهلى زودي، وكوت ديفوار الحسن واتارا، والنيجر محمدو إيسوفو، والكونغو- برازافيل دينى ساسو نغيسو، وتوجو فور غناسينغبي، ونيجيريا محمدو بخاري، بالإضافة إلى رئيس الحكومة الغانية ورئيس الوزراء الجابوني.

وكانت المحكمة الدستورية فى السنغال قد أقرت فى 5 مارس الماضى فوز ماكى صال فى الانتخابات الرئاسية، التى أجريت فى 24 فبراير الماضى بنسبة تجاوزت الـ58% من إجمالى الناخبين.