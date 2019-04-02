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1300 عار فى إسبانيا يتحدون الطقس البارد بالتقاط صور جماعية

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 10:55 ص
1300 عار فى إسبانيا يتحدون الطقس البارد بالتقاط صور جماعية عراة - أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن أكثر من 1300 رجل وامرأة فى فالينسيا الإسبانية ، تعروا بهدف المشاركة فى فعالية التقاط صور جماعية على ايدى مصور التعرى الشهير سبينسر تونيك، فى تحدى واضح للطقس البارد فى البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن درجة الحرارة فى إسبانيا بلغت "8 درجات" فقط، ومع ذلك فقد صمم العديد على التعرى أمام المصور لالتقاط صور جماعية.

وأوضحت الصحيفة أن الفعالية تحمل اسم "الفن وتمكين الإناث"، وبعد التقاط الصور عليهم الانتظار3 أشهر لرؤية النتيجة النهائية لهذه الصور.

وأضافت،  فى احدى الصور يظهر الرجال وهم نائمون والنساء تقف بجانبهم، وذلك بهدف إظهار أن النساء أكثر منهم حكمة.

ويشتهر المصور العالمى بتنظيمه أكثر من 90 فعالية فنية للتعرى، فى مراكز ثقافية مختلفة حول العالم.


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اسبانيا

سبينسر تونيك

مصور عراة

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