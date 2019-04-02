video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 10:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وكيل الإعلام الكويتى: معرض إكسبو دبى فرصة لإبراز الدور الإنسانى للكويت

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 08:49 م
وكيل الإعلام الكويتى: معرض إكسبو دبى فرصة لإبراز الدور الإنسانى للكويت منيرة الهويدي وكيل وزارة الإعلام الكويتية
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق
أكدت منيرة الهويدى، وكيل وزارة الإعلام الكويتية المفوض العام لجناح الكويت المشارك فى معرض (إكسبو 2020 دبى)، أن الكويت حرصت على المشاركة فى هذا الحدث العالمى الكبير الذى يقام للمرة الأولى بمنطقة الشرق الاوسط.
 
وأشارت منيرة الهويدى، عقب توقيعها عقد تنفيذ جناح دولة الكويت فى المعرض، أن المشاركة ستكون فرصة لعرض المشاريع الاستراتيجية والمبادرات المحققة لأهداف التنمية المستدامة فى دولة الكويت، فضلا عن إبراز دور الكويت الإنسانى الذى انتهجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح واستحق تقدير واحترام العالم.
 
يذكر أن معرض (إكسبو 2020 دبي) سيقام فى إمارة دبى أكتوبر المقبل، وتتواصل فعالياته حتى أبريل 2021 تحت شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل).

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. توقيع بروتوكول تعاون بين شرم الشيخ للمسرح الشبابى وأيام الكويت

أوابك: 430 ألف برميل نفط ارتفاعا فى استهلاك الكويت فى الفترة بين 1995 و2018

الكويت

الامارات

اكسبو دبى

دبى

امير الكويت




لا تفوتك
دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة