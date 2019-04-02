وقوع إصابات في تدافع أثناء تأبين مغنى الراب نيبسى هاسل

رويترز

ذكر مسؤولون وتقارير إعلامية أن شخصين على الأقل أصيبا بجروح خطيرة بينما أصيب 10 آخرون بجروح طفيفة عندما تدافع المئات أثناء مراسم تأبين أقيمت فى لوس انجلوس لمغنى الراب نيبسى هاسل.

وذكرت الشرطة وتقارير إعلامية أن أنباء وردت عن سماع دوى طلقات نارية أثناء التجمع أمام متجر ماراثون كلوذينج الذى يملكه هاسل فى جنوب لوس انجلوس حيث قُتل بالرصاص يوم الأحد.

لكن مايكل مور قائد شرطة لوس انجلوس كتب على تويتر يقول "يبدو أن أنباء إطلاق النار أثناء التأبين غير دقيقة".

وقالت صحيفة لوس انجلوس تايمز إن عدة أشخاص تعرضوا للطعن بعدما نشب شجار أثناء التأبين وأضافت أن شخصين تعرضا لإصابات بالغة. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة ذلك.

وكتبت محطة (إيه.بى.سى) التلفزيونية الإخبارية المحلية على تويتر "تدافع عدد ضخم من الأشخاص من مكان تأبين نيبسى هاسل. ظن الناس أنهم سمعوا صوت تحطم شىء ما أو ضوضاء مرتفعة وشرعوا فى الفرار".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الشرطة فى وقت مبكر اليوم الثلاثاء.

وتعرض هاسل (33 عاما) لإطلاق نار عدة مرات مساء يوم الأحد ونُقل إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته. وقالت الشرطة إن شخصين آخرين أصيبا فى الواقعة.

وفى وقت مبكر اليوم الثلاثاء أعلنت الشرطة أن رجلا يدعى إيريك هولدر (29 عاما) من لوس انجلوس مشتبه به فى حادث إطلاق النار وقالت إنه فر من المكان يوم الأحد فى سيارة تقودها امرأة مجهولة. ولم تفصح الشرطة عن أى دافع للقتل. ونشأ هاسل فى جنوب لوس انجلوس وكثيرا ما كان يتحدث عن أنه كان ينتمى لإحدى عصابات الشوارع خلال سنوات مراهقته. وذكرت تقارير إعلامية أنه أصبح ناشطا محليا منذ ذلك الحين.

وترشح ألبومه الأول "فيكتورى لاب" لجائزة جرامى لأفضل ألبوم راب فى العام الحالى.