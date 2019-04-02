وزير التنمية المحلية يبحث مع البنك الدولى مشروعات الصعيد الممولة بـ 500 مليون دولار

كتب على عبد الرحمن

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية اجتماعًا مع وفد من البنك الدولى برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمى لمكتب البنك الدولى لمنطقة دول مصر واليمن وجيبوتى، والدكتور محمد ندا، خبير التنمية الحضارية بالبنك والدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من قيادات الوزارة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللواء محمود شعراوى هنأ مارينا ويس على تقلدها للمنصب الجديد، وأشاد بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبنك فى عدد من البرامج والمشروعات وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج والممول جزئياً من البنك بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار .

واستعرض الوزير خلال اللقاء آخر مستجدات البرنامج لافتًا إلى أنه تم وضع واعتماد الخطة الاستثمارية لمشروعات المرحلة الأولى من البرنامج بإجمالى 4.1 مليار جنيه، حيث تم طرح 27 مشروع بمحافظة سوهاج و21 مشروع بقنا، بالإضافة إلى الانتهاء من 20 مشروعاً بالمحافظتين، ووضع واعتماد خطة لتحديث وترفيق 6 مناطق صناعية بإجمالى استثمارات 2.1 مليار جنيه سيتم تنفيذها على 4 سنوات .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه جارى أيضا تطوير 23 مركز تكنولوجى لخدمات المواطنين، كما تم إصدار دليل إجراءات ينظم خدمات تراخيص البناء ورخص تشغيل المحلات، بالإضافة إلى عقد 27 جلسة تشاورية مع المواطنين والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بالمحافظتين بمشاركة 2500 شخص لمناقشة وإقرار الخطط السنوية للمشروعات .

وأكد شعراوى أن البرنامج حقق نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية فى ظل متابعة مستمرة من القيادة السياسية ورئيس الوزراء باعتباره رئيس لجنة التسيير ، حيث تشرف على تنفيذ البرنامج وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارات التخطيط والإصلاح الإدارى والتعاون الدولى والمالية والتجارة والصناعة .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى التجربة التى نجح فى تحقيقها البرنامج بتمكين المراكز الإدارية فى قنا وسوهاج من وضع خطتها للتنمية واختيار أولويات المشروعات التى سيتم تنفيذها ومشاركة ومتابعة المواطنين للمشروعات وذلك بدعم فنى من فريق مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية.

وقال شعراوى، إن ما يحدث على أرض المحافظتين هو تجربة فريدة تحدث للمرة الأولى من نوعها فى مصر وتسعى وزارة التنمية المحلية والحكومة على تعميمها فى بقية المحافظات خلال الفترة المقبلة، لافتاً الى وجود تعاون بين الوزارة و وزارة التخطيط فى اعداد خطط التنمية المحلية واستهداف الفجوات التنموية للقرى الأكثر احتياجاً بالصعيد، وسيتم الاستفادة من التجربة الناجحة لبرنامج الصعيد ونقل تلك التجربة إلى عدد أخر من المحافظات ومنها أسيوط والمنيا وبنى سويف .

كما أشاد شعراوى بمستوى التدريب الذى وصلت إليه الوحدات التنفيذية للبرنامج فى قنا وسوهاج، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة دراسة تنظيم زيارات للكوادر المحلية بالمحافظات الى قنا وسوهاج للاستفادة من الخبرة التى حصلت عليها الفرق التنفيذية، مشددًا على اهتمامه الكبير منذ توليه الوزارة لتدريب وتأهيل كافة الكوادر المحلية بالمحافظات .

كما عرض شعراوى أهم الملفات التى تعمل عليها الوزارة والتى يمكن التعاون فيها مع البنك خلال الفترة المقبلة ومنها منظومة ادارة المخلفات والقمامة بالمحافظات ، لافتاً الى الاجتماعات التى عقدتها وزارت النقل والبيئة والتنمية المحلية مع مسئولى البنك لحل مشكلة التلوث بمحافظة القاهرة.

وأشار شعراوى، إلى الاجتماعات التى ستقعد فى القاهرة يونيو المقبل فى إطار استضافة مصر لمقر اقليم الشمال الافريقى فى منظمة الدول والحكومات المحلية الافريقية، وناقش الوزير مع مسئولى البنك عدد من الأفكار الخاصة بتنفيذ مشروعات مشتركة فى المدن الافريقية فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الافريقى خلال عام 2019 ، حيث أشار الرئيس السيسى فى كلمته خلال تولى رئاسة الاتحاد إلى تعاون مصر مع كافة الشركاء الدوليين لتنمية القارة الافريقية لتوفير فرص عمل لابنائها للحد من الهجرة غير الشرعية .

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة والحكومة لا تملك رفاهية الوقت فى تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظات، مشيراً إلى أن برنامج الصعيد نجح فى خلق حوالى 70 ألف فرصة عمل للمواطنين فى قنا وسوهاج .

ومن جانبها قدمت مارينا ويس الشكر إلى الوزير على عقد اللقاء وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وفريق مكتب تنسيق البرنامج بالوزارة، والبناء على النجاح الذى يحققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الشهور الماضية .

وقالت مارينا ويس، المدير الإقليمى لمكتب البنك الدولى لمنطقة دول مصر واليمن وجيبوتى أن التخطيط الجيد ودعم القدرات للعاملين بالإدارة المحلية وإشراك المواطنين فى عملية التخطيط المحلى نقاط مهمة وأساسية للمساعدة فى نجاح أى برنامج أو مشروع، مؤكدة أن الاجتماع فرصة جيدة لبحث مجالات جديدة للتعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة ،مشيرة الى أن البنك يتطلع الى تقديم كل الدعم للحكومة والوزارات المعنية فيما يخص مشكلة المخلفات.