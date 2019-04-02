وزير التعليم العالى يبحث آليات تدعيم الجامعات التكنولوجية مع سفير النمسا بالقاهرة

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء أمس جورج شتيلفريد السفير النمساوى بالقاهرة، وممثلى إحدى الشركات النمساوية، بمقر الوزارة .

وأكد الدكتور عبد الغفار عمق العلاقات التى تربط بين مصر والنمسا خاصة فى المجالات التعليمية والثقافية، مشيراً إلى أهمية تدعيم علاقات التعاون العلمى بين الوزارة والجامعات المصرية والجانب النمساوى، وضرورة التوسع في دعم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية المصرية والنمساوية فى مجالات البحث العلمى والتعليم.

وأضاف الوزير أن الدولة تهتم بإنشاء الجامعات التكنولوجية، وتمت الموافقة بالفعل على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية تغطي كافة مناطق الجمهورية، وكانت البداية بإنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية بمدن القاهرة الجديدة، وقويسنا، وبني سويف.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان العديد من الموضوعات، تركزت حول عرض الجانب النمساوي بالمساهمة في تدعيم الجامعات التكنولوجية المصرية والتعاون مع الجامعات الجديدة في الجلالة، والعلمين، والمنصورة الجديدة.

وطالب الوزير بضرورة استمرار الاجتماعات المشتركة بين ممثلي الشركة النمساوية وقيادات الوزارة للوصول إلى إمكانية التعاون المشترك وتحقيق أكبر استفادة؛ لتنمية وتطوير الجامعات التكنولوجية المصرية الجديدة.

وأكد السفير النمساوي بالقاهرة على استمرار التعاون بين مصر والنمسا في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء د. أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني ود. كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات ود. رشا كمال القائم بعمل رئيس الادارة المركزية لشئون للوافدين.